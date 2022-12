Tennis | Lorenzo Musetti | “Ho acquisito più consapevolezza nel mio gioco | ma voglio fare ancora meglio nel 2023”

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Premiato al SuperAwards di Genova come migliorta italiano del 2022,si è potuto godere una brevissima vacanza, prima di tornare ad allenarsi per lo più a Montecarlo, dove risiede, in vista degli Australian Open, che prenderanno il via il 16 gennaio a Melbourne. “Ho fatto una breve vacanza, poi sono subito ripartito per la preparazione che sarà abbastanza breve. Siamo a metà ma mi sento bene, stiamo lavorando molto su determinati aspetti, adesso va ritrovata la giusta energia soprattutto dal punto di vista fisico. Stiamo facendo un ottimo lavoro“, ha raccontato il toscano ai microfoni di Sky Sport. Sì, perché la stagione di, con le Finali di Coppa Davis disputate a Malaga, è stata decisamente lunga e riprenderà ufficialmente il 29 dicembre con ...