(Di venerdì 23 dicembre 2022). Elezione di undirettivo, approvazione del bilancio consuntivo 2022 e messa in cantiere di importantiper il futuro. Questi i principali temi trattati durante l’ultima assemblea del, dal 1926 il principale circolo cittadino. Ildirettivo si è insediato con spirito di squadra nel rinnovare questo luogo storico, desideroso di offrireal passo coi tempi, con un occhio attento ale alle attività di. La lista vede al suo interno sia membri del precedente, come Giorgio Berta, Matteo Golferini, Pietro Calvi, Alessandro Eynard e Carla Pancaldi sia nuove figure che hanno deciso ...

BergamoNews.it

Di poco meno ampia per quantitativa, ma di grande caratura per il posizionamento raggiunto, è la corsa di Francesco Passaro , anche lui parte deldei vincitori di Challenger e balzato dal 605° ...Due smart tv sono stati donati agli ambulatori dell'Aou di Sassari dalPorto Torres, dalla Fondazione "Cesare Pozzo" per la mutualità e dalla Società di mutuo soccorso "Cesare Pozzo", che ... Tennis Club Bergamo, nuovo consiglio di amministrazione e progetti per il 2023 Sono state donate ieri mattina dal Tennis club Porto Torres, dalla Fondazione “Cesare Pozzo” per la mutualità e dalla Società di mutuo soccorso “Cesare Pozzo” Sassari 23 dicembre 2022 – Due smart Tv p ...I piccoli pazienti della Cardiologia pediatrica e delle cardiopatie congenite da oggi possono trovare un po' di distrazione e sollievo durante le visite mediche, guardando i programmi in televisione.