Tajani arriva all' aeroporto di Beirut per la visita di Stato in Libano | le immagini

Beirut 23 dicembre 2022 Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio, è in missione in Libano.A Montecitorio l'okcon 325 voti favorevoli, 53 contrari, 36 astenuti e 214 assenti. Tutti i ... Il centrodestra esprime forti riserve, daa Salvini fino al premier Meloni, che il 22 ... Tajani arriva all'aeroporto di Beirut per la visita di Stato in Libano, le ... (Agenzia Vista) Beirut 23 dicembre 2022 Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è in missione in Libano. (Alexander Jakhnag ...MILANO (ITALPRESS) – “Il messaggio lanciato alla Russia con l’incontro Biden-Zelensky è assolutamente chiaro: l’Occidente è unito, Stati Uniti ed Europa non lasceranno sola l’Ucraina. L’obiettivo è la ...