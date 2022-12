(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ecco ilGazzetta per il girone di andata delladi pallavolo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

La Gazzetta dello Sport

Ecco il pagellone Gazzetta per il girone di andata delladi pallavolo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta ......00 Pisa - Brescia 3 - 0 20:30 Reggina - Bari 0 - 0 BASKET - LEGA BASKET SERIE A 20:30 Sassari - Napoli 86 - 69- SERIE A1 FEMMINILE 20:00 Novara - Vallefoglia 3 - 018:00 ... Superlega volley, il pagellone. Perugia imbattibile: 10. Milano, stecche da 5,5 Al recupero dell’ottava giornata di Superlega, Siena è stata sconfitta da Civitanova che si aggiudica il secondo posto in classifica ...Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata lunedì 26 dicembre (ore 18.00) al PalabancaSport dove affronterà la Valsa Group Modena nella gara ...