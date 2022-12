Striscia la Notizia | super scoop sul caso Soumahoro | le anticipazioni della serata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Questa sera alasul: ”Ecco come si costruisce un leader”., arriva lo: stasera alaCredits: WikepediaAboubakarè un personaggio costruito a tavolino da alcuni maître à pensersinistra, in particolare dall’ex direttore dell’Espresso Marco Damilano e dal conduttore di Propaganda Live Diego Bianchi, noto come Zoro. Lo hanno detto in molti dopo lo scandalo che ha investito l’ex sindacalista e la sua famiglia. Pure Marco Barbieri e Mario Nobile, membri pugliesiDirezione Nazionale di Sinistra Italiana, lo avevano scritto in una lettera al loro ...