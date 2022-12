Stranger Things Tokyo | Netflix produrrà uno spin-off anime della serie

(Di venerdì 23 dicembre 2022)sta sviluppando, uno-offcelebredei fratelli Duffer. Già in precedenza, i registi avevano annunciato la lavorazione di ben duederivate dall’originale con Millie Bobby Brown e Winona Ryder, ma solo in queste ore sono emerse le prime notizie sulla natura del nuovo show ambientato nel Sottosopra. I dettagli specifici disono ancora scarsi ma il sito What’s onha riportato in esclusiva il seguente logline che serve per avere giusto un’idea di cosa aspettarsi: “Un incontro con il Sottosopra si evolve in una grande avventura per i due fratelli gemelli amanti dei videogiochi che vivono ...

ComingSoon.it

Intanto in una recente intervista con Variety, la star diGaten Matarazzo , da grande fan della saga videoludica fantasy della Nintendo, ha fornito uno spunto su un ipotetico film ...Inoltre, Sony non solo sta producendo, ma ha già iniziato le riprese del film del franchise, che avrà nel cast un attore della serie. Sebbene al momento del suo ingresso in Sony ... Avatar, James Cameron ha voluto evitare "l'effetto Stranger Things" Stranger Things è una serie che tratta di eventi al limite del fantastico, poteri sovrannaturali e mostri capaci di infiltrarsi nelle menti altrui. La storia da cui prende ispirazione è invece una teo ...Gaten Matarazzo di Stranger Things è un grande fan di The Legend of Zelda e, in un'intervista, ha proposto un'idea per un film ...