Quattroruote

ha annunciato l'intenzione di comprare una quota in Symbio, la jv tra Michelin e ... Ilincontro tecnico con i principali azionisti di Tim - Vivendi e Cdp - sul futuro della rete ha ...... come quello dell'ingresso dicon il suo FIAT Metaverse Store. Tra i settori più ... In una sua analisi , Morgan Stanley ha previsto per il 2030 che ilmondo digitale arrivi a generare ... Stellantis, nuovo blitz nell'idrogeno: trattative per l'ingresso in Symbio - Quattroruote.it Il gruppo automobilistico affiancherà Michelin e Faurecia nel capitale della joint venture specializzata in sistemi di fuel cell e già partner per il lancio dei primi furgoni Fcev ...(Teleborsa) - Faurecia, una società del gruppo Forvia, Michelin e Stellantis annunciano l'avvio di una trattativa esclusiva per l'acquisizione di una considerevole quota di partecipazione in Symbio,..