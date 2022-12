Spreco alimentare | l’Italia maglia nera d’Europa | ecco la classifica della Woir che indice per il ’23 l’Anno del cibo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Sono 272 milioni le tonnellate dibuttate negli ultimi 20 anni in Italia: cereali, pesce, frutta, carne, verdura, uova, patate, barbabietole da zucchero, prodotti lattiero-caseari, colture oleaginose e via dicendo. A metterlo in evidenza è l’antenna italianaWorld Organization for International Relations (Vatican.Net.org). Tracciando la produzione di rifiuti alimentari dal punto di vistacatena di approvvigionamento —analizzando quindi i dati effettivi in ogni fasecatena— si scopre così cheè il Paese più “ne”. Sul podio dello sperpero seguono poi la Spagna con 235 milioni di tonnellate disprecato e la Germania che ne spreca 230 milioni di tonnellate. I numeri sono una ...

Lo, infatti, produce emissioni di gas serra pari a 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente (Fonte FAO). Anche in Sicilia, Bancoe Cuki Save the Food sono in prima ...A livello globale, loè infatti responsabile di 5 miliardi di tonnellate di gas serra emessi in atmosfera e di un consumo di acqua pari a circa 200 miliardi di metri cubi. 'Non ... Chi spreca cibo è perduto: il consumo responsabile parte da casa propria 75.200 porzioni di cibo non consumato nelle mense collettive redistribuite agli enti caritativi. Sono questi i numeri del progetto in Sicilia nel 2021 Cuki Save the Food, il progetto che sostiene Banc ...Sono 272 milioni le tonnellate di cibo buttate negli ultimi 20 anni in Italia: cereali, pesce, frutta, carne, verdura, uova, patate, barbabietole da zucchero, prodotti lattiero-caseari, colture oleagi ...