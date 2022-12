Spie | computer e vecchi pizzini

Leggi su agi

(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI - Tornano a rombare i cannoni, riprendono le loroe abitudini le. La guerra in Ucraina fa tornare al passato da molti punti di vista: è di nuovo in Europa che si combatte, e con modalità che si ritenevano dimenticate dal '45; gli arsenali si rivelano insufficienti e semivuoti ad est come ad ovest della Vistola, così andranno riempiti di armi convenzionali; il sogno di conflitti "puliti" e combattuti in guanti quasi bianchi si rivela essere tale, cioè un sogno. Caro mondo digitale, non sei al tramonto ma stai vivendo esattamente ciò che vivesti e vivi nell'editoria: l'antiquato - sia esso la televisione come la radio come il quotidiano su carta - non scompare, sopravvive anche se sottoponendosi a dolorosa mutazione. È la legge del Lavoisier applicata alla concreta necessità di farsi i fatti degli altri: nulla si crea, nulla si distrugge, ...