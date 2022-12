SPID sì | SPID no | quali sono le vere intenzioni del governo? Dalle parole di Butti al caos

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Con il passare degli anni, il concetto di identità digitale è stato innestato all’interno del tessuto sociale italiano. Si tratta di un’iniziativa al passo con i tempi, quelli in cui buona parte delle attività che prima venivano svolte in maniera “analogica” hanno trovato una sponda feconda nell’innovazione tecnologica. E da anni si parla di(acronimo che sta per Sistema Pubblico di Identità Digitale), diventato fondamentale anche nel nostro Paese. Ma, come spesso accade, la politica (e non solo la società civile) si è divisa sull’utilizzo di questo strumento di identificazione e l’ultimo a sollevare la questione (anche se già lo fece proprio dagli scranni di Montecitorio) un paio di anni fa è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica Alessio...