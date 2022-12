Sparatoria Parigi oggi | fermato 69enne | cosa si sa del killer

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un cittadino francese, pensionato di 69 anni, è statoper laavvenuta, nel X arrondissement, di fronte a un centro culturale curdo. L’uomo, che ha esercitato il mestiere di macchinista alla Sncf, era statoun anno fa in relazione a un attacco con una scimitarra contro un campo di migranti situato nell’XI arrondissement secondo quanto riportato da Bfmtv, ed era oggetto di un’azione giudiziaria per violenze a sfondo razziale commesse con armi. Uscito di prigione il 12 dicembre scorso, era sottoposto a controllo giudiziario e gli era stato imposto il divieto di possedere armi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

