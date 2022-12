Sparatoria in strada a Parigi | Ci sono diversi feriti

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Diverse personerimaste ferite in unaavvenuta per, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia un uomo di circa 60 anni è stato fermato. Su Twitter la prefetturana invita i cittadini ad "...

Adnkronos

'Sette, otto, spari in, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all'interno', dice una negoziante di zona citata dalla France Presse. Lanel centro di Parigi 'ha avuto luogo ...Prima la ricerca di una giovane donna italiana scomparsa ad Albstadt. Poi lapernella quale ha perso la vita il messinese Christian Zoda. Quindi il ritrovamento del cadavere di Sandra Quarta seppellito nel giardino di proprietà quello che potrebbe essere l'... Sparatoria in strada a Parigi, diversi feriti: fermato un uomo Scene di panico a Parigi, dove stamattina un uomo ha aperto il fuoco in un centro culturale curdo: due morti e quattro feriti è il primo bilancio. Due dei feriti sono in condizioni ...(Adnkronos) – Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta per strada a Parigi, nel X arrondissement. Secondo fonti della polizia, citate del sito di Le Parisien, un uomo è stato fer ...