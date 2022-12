Spagna | ok al cambio sesso anagrafico dai 14 anni Cosa prevede la ' ley trans'

Io Donna

Sarà possibile cambiare il sesso all'anagrafe senza autorizzazione giudiziaria o referti medici a partire dai 14 anni e dai 16 ...... indi denaro, non solo per il Qatar, ma anche per il Dged (la Direction générale des études ..., Portogallo , Paesi Bassi, Turchia , Italia, Serbia, Ungheria, Romania, Cipro e Stati Uniti ... In Spagna si potrà cambiare sesso sui documenti a 14 anni senza parere del giudice Il governo di Sanchez si conferma tra i più progressisti al mondo e approva un provvedimento che permetterà il cambio di sesso senza bisogno di referti medici o autorizzazioni giudiziarie ...Sono dell'ultima ora due novità legislative che interessano Spagna e Scozia: entrambe permettono alle persone trans di affrontare con più facilità il percorso per il cambio di ...