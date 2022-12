Spagna | ok al cambio sesso anagrafico dai 14 anni Cosa prevede la “ley trans”

Open

Questa novità, ha "messo la pulce nell'orecchio" non solo alla, ma anche ad altri paesi. Non ... Ridefinito al rialzo nei mesi successivi, il progetto è ora in stand by dopo ildi ...... Juan Cuadrado, che interesserebbe in. Calciomercato Juventus, Koundè si sposta al centro: ... e secondo quanto evidenziato da 'Elgoldigital.com' l'obiettivo per poter consentire ildi ... Spagna, ok al cambio sesso dai 14 anni senza l'autorizzazione del giudice: cosa prevede la Ley Trans Farciture speciali, selezione negli impasti. Il lievitato re delle feste viene declinato da pasticcieri e ristoratori stellati. Da Alajmo a Borghese, Loison e Biasetto. Una guida per gli ultimi regali ...La Juventus è impegnata su diversi fronti. A gennaio si riapre anche il mercato e Cuadrado può finire nel mirino del Barcellona ...