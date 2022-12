Sophie Codegoni riceve una dedica inaspettata per il suo compleanno che commuove i fan | È un dono di Dio

(Di venerdì 23 dicembre 2022)unaper il suo. Le parolenti fanno impazzire i fan. La bellissima Bonas di Avanti un Altro sta vivendo senza ombra di dubbio uno dei periodi più felici della sua vita. Scelta anche da Chiara Ferragni per la sua immensa bellezza come modella del suo showroom,ha poi cercato l'amore a Uomini e Donne ma il suo vero principe azzurro è arrivato solo nella casa del Grande Fratello. La ragazza ha avuto il cuore spezzato dopo l'esperienza da Maria De Filippi: uscita con la sua scelta, Matteo Ranieri, la storia, potremmo dire, è terminata prima ancora che iniziasse. Ecco perché nella casa de Grande Fratello si è avvicinata a Giammaria Antinolfi ma sempre con i piedi di piombo. Ha sempre ...

ha festeggiato il suo 22esimo compleanno in uno dei luoghi più romantici del mondo: Parigi . Il viaggio è stata un'idea (e sorpresa), del compagno Alessandro Basciano . Questa mattina ...Un po' come accaduto ad Alfonso Signorini che ha affermato che la bimba die Alessandro Basciano si chiamerà Celine prima che i genitori stessi lo dicessero pubblicamente, la signora ... Sophie Codegoni, il viaggio a Parigi si trasforma in un incubo Sophie Codegoni ha festeggiato il suo 22esimo compleanno in uno dei luoghi più romantici del mondo: Parigi. Il viaggio è stata un'idea (e sorpresa), del compagno ...In attesa di diventare di nuovo nonna, la signora Sandra Malavasi ha postato uno scatto con due addobbi natalizi che riportano i nomi Nicolò e Chiara ...