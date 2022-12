Sondaggi politici elettorali oggi 23 dicembre 2022 | boom di Fdi | tonfo del Pd Gli italiani apprezzano la manovra

(Di venerdì 23 dicembre 2022)23– Fratelli d’Italia vola nei consensi, crolla il Partito Democratico: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Emg per il programma Cartabianca. Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni cresce di oltre tre punti percentuali (3,3% per la precisione) rispetto alle elezioni politiche del 25 settembre scorso. Ora, Fdi è accreditato al 29,3 per cento. Dopo Fratelli d’Italia, il partito che cresce più di tutti è il M5S: il Movimento guidato da Giuseppe Conte guadagna l’1,9 per cento e si porta al 17,3%. Crollo del Partito Democratico che rispetto alle politiche perde il ...

Adnkronos

...alla mano, di rivedere SYRIZA al governo nel 2023. Per ora, il PASOK sembra però voler ... la sorveglianza di giornalisti eda parte dei servizi segreti. Androulakis è stato tra i ...... " Diamo il benvenuto a tree amministratori di indiscussa esperienza e capacità, ... Noi non guardiamo i" ha detto D'Amato intervenendo durante l'evento. Alessio D'Amato punta sugli ... Sondaggi politici: Fdi sempre oltre il 30%, M5S sale, Pd in calo La campagna contro il candidato di Fdi in Lazio mentre il dem è condannato per danno erariale È più imbarazzante per un candidato una condanna di due mesi fa, o una condanna risalente a 36 anni fa In ...Io voglio ringraziare gli altri candidati perché hanno già detto che sono pronti ad accettare ogni esiti e a lavorare insieme il giorno dopo”, ha detto Schlein. “Non mi sento una outsider, sono una pe ...