Sim Swap | il Tar stoppa Iliad | La norma rimane Il ceo Levi | Così si penalizzano 2 | 5 milioni di persone

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il Tar del Lazio si è pronunciato rigettando il ricorso promosso dacontro alcune parti della Delibera Agcom 86/21/CIR, cosiddetta “Sim”, che richiede che, in caso di passaggio da un operatore a un altro, venga verificata l’identità di chi sta svolgendo l’operazione e, se la persona che fa richiesta non combacia con il titolare della scheda stessa, si effettui prima il cosiddetto “subentro”. Di che cosa si tratta? Secondo fonti accreditate che citano numeri settimanali, ogni sette giorni vengono bloccate circa 50mila richieste di portabilità del numero. Il procedimento è semplice: ogni volta che un utente decide di cambiare operatore di telefonia, si reca in un punto vendita e chiede di mantenere il proprio numero di telefono. Dopo 2-3 giorni la nuova Sim entra in funzione e il gioco è fatto. Segui su affaritaliani.it

