Sikazwe si ritira | l’arbitro del caos in Tunisia-Mali dice basta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) SiJanny, protagonista delin quel famosoin cui fischiò la fine con 5 minuti d’anticipo Janny43enne, che diventò famoso per aver fischiato 5 minuti prima del 90? la fine del matchdi Coppa d’Africa, ha deciso di direcon una conferenza stampa.è stato protagonista anche ai recenti Mondiali in Qatar, dove ha diretto in modo non proprio impeccabile il match tra Belgio e Canada. L'articolo proviene da Calcio News 24.

