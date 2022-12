Siderurgico di Taranto | tensione vigilanti-manifestanti | sindacalista trasportato all’ospedale Franco Rizzo

La Gazzetta del Mezzogiorno

"La città dideve candidarsi ad essere la capofila in Italia per la riconversione ... È evidente che ora la priorità è la decarbonizzazione dello stabilimentoil cui piano ..."La città dideve candidarsi ad essere la capofila in Italia per la riconversione ... È evidente che ora la priorità è la decarbonizzazione dello stabilimentoil cui piano ... Ilva, l’assemblea slitta al 23: tocca al governo intervenire Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il progetto di rigenerazione urbana T.R.U.St., giunto alla terza edizione, ha lasciato carta bianca a street artist di tutta Europa. Che hanno seminato colore e fantasia per la città ...