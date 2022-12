“Si ritira dalla finale” Terremoto Ballando | il concorrente top è fuori | Milly e il pubblico increduli

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La notizia peggiore è arrivata a poche oredicon le stelle. Ilè stato costretto al ritiro e ilè evidentemente rimasto molto deluso. Ad anticipare la notizia è stato il sito DavideMaggio, che ha fatto dunque lo scoop prima ancora cheCarlucci annunciasse ai telespettatori questa novità. Purtroppo la decisione presa è stata inevitabile e quindi mancherà uno dei grandi protagonisti a contendersi il successo nella puntata di venerdì 23 dicembre, in diretta su Rai1.con le stelle dice addio altop, che ha quindi annunciato il ritiro praticamente in via ufficiale, prima della finalissima che decreterà il successore di Arisa e Vito Coppola, vincitori della scorsa edizione. Un colpo ...