Si chiude la stagione dei tassi di interesse negativi | cosa succederà?

(Di venerdì 23 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’era deidia zero, o, è finita in tutto il mondo. L’ultima mossa della Banca del Giappone ha di fatto sancito un cambiamento di passo globale sul finire del 2022. Pur mantenendo il tasso d’overnight a -0,1%, Tokyo ha modificato il suo quadro di controllo della curva dei rendimenti, con il rendimento a 2 anni tornato positivo come non accadeva dal 2015. I dati affermano che dopo la mossa nipponica, il debito globale con rendimentivale ora 686 miliardi di dollari, rispetto agli oltre 11.000 miliardi di dollari di fine 2021. Come spiegato da Money.it, con iin aumento sta per cambiare tutta la finanzia globale. Con l’inflazione alta, le banche centrali intervengono per freddare la domanda, aumentando il tasso di ...