Serie A | Inter | incontro segreto per il rinnovo di Skriniar

(Di venerdì 23 dicembre 2022) L'è convinta di essere sulla strada giusta per ildi Milan, difensore slovacco classe 1995 dal 2017 in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport riporta di unche si sarebbe tenuto, in, nella sede nerazzurra, alla presenza anche dell'agente del giocatore, Roberto Sistici. Dopo un paio d'ore di colloquio, ...

Difficile raggiungere le cifre offerte dal PSG, ma l'punta anche sul forte attaccamente del giocatore alla causa ...Calciomercato, Ounahi sceglie laA Il calciatore classe 2000 è davvero pronto a spiccare il volo. Il marocchino, in forza ai francesi dell'Angers, è stato accostato a squadre importanti, ...FOTO GETTY – Koulibaly Senegal Mondiali. Nonostante sia approdato a luglio proprio in Inghilterra, al Chelsea, sono emerse alcune voci sull’avvicinamento dell’Inter al suo entourage. La smentita dell’ ..."La corsa, ed è normale, non è travolgente come ai bei tempi. Il fisicone è in rodaggio, ma le prime indicazioni sono positive". Descrive così, il Corriere ...