Serie A | il Napoli ‘protegge’ la sua stella | nuovo contratto in arrivo per Kvaratskhelia

(Di venerdì 23 dicembre 2022) 2022-12-22 11:29:29 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: ONessun impatto sismico. Khvicha(Tbilisi, 2001) si è ripresoin estate con poche referenze per il grande pubblico. Dettagli nel campionato russo con il Rubin Kazan, buone parole dei loro allenatori, un recital contro la Spagna con la Georgia… e un trasferimento da 10 milioni di euro. Nel giro di poche settimane era già sulla bocca di tutti e quando è arrivato al break era già uno dei giocatori rivelazione del 2022: 8 gol e 10 assist traA e Champions League che lo hanno messo nei radar delle migliori squadre del mondo. Ora è “Kvaradona”. Tuttavia, ile il suo capo, Aurelio De LaurentiisSempre attenti ai movimenti di ...

Fantacalcio ®

MILAN, ROMA EDA APPLAUSI InA è delirio rossonero. Il Milan si aggiudica, in volata, lo Scudetto. Al grido di 'Pioli is on fire', il Diavolo si mette sul petto lo Scudetto, il 19° ......più di sessantamila siciliani secondo l'ultimo rapporto della Fondazione Migrantes (per la: ... ed è dovuto tornare a Palermo, da Roma, prendendo il traghetto da. Tutto questo sbattimento, ... Inter, Bastoni punta il Napoli: "Voglia di ricominciare" Una notte a Napoli per Roberto Mancini, che dopo lo stage con la nazionale è arrivato in città per partecipare a Le notti sul Golfo-Premio del Mediterraneo. «Con Napoli ho ...Le gambe pesanti, questa la motivazione numero uno della brutta prestazione del Napoli contro il Lille: i carichi di lavoro durante questa fase della preparazione, finalizzati per poter arrivare ...