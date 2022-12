Scozia | approvata la legge “gender free” più progressista al mondo | scontro costituzionale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Inè statalapiù liberal al. Sarà possibile cambiare sesso a partire dai 16 anni, senza la diagnosi medica. Arriva lo. Lain: stop alla diagnosi medica Simbolo TransD’ora in avanti insarà possibile cambiare genere a partire dai 16 anni d’età. Non sarà necessaria alcuna diagnosi medica di disforia di genere, basterà un autocertificazione per cambiare genere sul proprio documento. Ladal Parlamento locale di Edimburgo con 86 voti a favore e 39 contrari. Il testo ...

Sky Tg24

Dopo la dimissione di una ministra e molte controversie, è statamercoledì notte con una larga ...Previsto anche un 'periodo di riflessione' di tre mesi Inè dal 2005 che i cittadini hanno ... Le nuove regole introdotte dalla leggeoggi, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo ... Scozia, approvata legge che permetterà di cambiare sesso dai 16 anni Non serve un'autorizzazione medica dopo l'approvazione della legge contro cui si era battuta la scrittrice J.K. Rowling. Per i gruppi Lgbtqi+ è una storica opportunità verso l’uguaglianza. In Spagna l ...La Gender Recognition Reform Bill è stata approvata con 86 voti favorevoli su 39 contrari. Ma il governo del Regno Unito vuole opporsi.