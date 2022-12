Sci alpino | pagelle slalom Madonna di Campiglio | la rinascita di Yule | azzurri ancora lontani

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Loin notturna didiha regalato il solito grandissimo spettacolo, offrendo una gara dall’altissimo contenuto agonistico, nell’usuale inimitabile cornice della mitica pista 3Tre. Il successo è andato a Daniel, che ha preceduto Henrik Kristoffersen e Linus Strasser.DIDaniel, voto 9: l’elvetico ha confermato il suo incredibile feeling con la pista italiana, centrando il terzo successo in carriera su queste nevi, con cui ha detto di avere “una storia d’amore”. Quarto dopo la prima manche, ha costruito la sua vittoria soprattutto sul ripido, dove è stato tra i migliori in entrambe le run. Henrik Kistoffersen, voto 8: al norvegese stavolta sono mancati solo 8 centesimi. ...

