Sci alpino | i possibili convocati dell’Italia per i Mondiali 2023 | regolamento e quote a disposizione

Leggi su oasport

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La Coppa del Mondo di scivivrà ancora due appuntamenti prima della fine del 2022 (Bormio e Semmering), ma il pensiero è rivolto già al prossimo anno, quando si disputeranno iin terra francese tra Courchevel e Meribel. La rassegna iridata è il grande obiettivo della stagione in corso, con gli atleti che vorranno arrivare al massimo della loro forma in Francia per giocarsi le medaglie. L’Italia è sicuramente tra le nazioni di riferimento, soprattutto nel settore femminile, con una squadra che può raccogliere molte soddisfazioni nella velocità ed anche in gigante. In totale potranno essere 24 iazzurri per il Mondiale, al massimo quattordici per ogni sesso. Non è obbligatorio fare una divisione equa tra uomini e donne, ma è possibile anche convocare 14 donne e solo 10 uomini. La scelta delle convocazioni ...