Scappano dal presepe vivente | dromedari provocano il caos per le strade della città VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) I re Magi non era di loro gradimento e hanno preferito darsi alla fuga, scappando per lesotto gli occhi divertiti di adulti e bambini. Ila Brisbane, in Australia, ha avuto un “siparietto”di Natale inaspettato. Iche nella rappresentazione avrebbero dovuto trasportare Gaspare, Melchiorre e Baldassarre dal lontano oriente fino a Betlemme per celebrare la nascita di Gesù sono invece scappati, andando a farsi un giretto in centro, oltretutto contromano. Scena ripresa dagli automobilisti La curiosa e inaspettata scena non poteva di certo passare inaspettata. E sono stati in tanti a riprenderla con i loro smartphone per poi mandarla online sui vari social network. Immediatamente la notizia è diventata virale e ha fatto il giro del mondo. I primi ...