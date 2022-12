Santanchè | turismo traina economia | è priorità del Governo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) "Dati importanti quelli sulper le feste natalizie ma che certamente non distolgono l'attenzione da quelli che sono i problemi strutturali di un comparto che ha sofferto molto prima per il ...

Ministero Turismo

Il ministero lavorerà, come ho avuto modo di evidenziare in diverse occasioni, per rendere solido e strutturato il". Lo dice all'ANSA la ministra Danieladopo l'appello del ...Lo ha dichiarato Daniela Santanché , ministro del, che aggiunge: ' Ma sappiamo quanto il settore sia trainante per l'economia della Nazione per questo è una priorità del governo. Il ministero ... Turismo, Santanchè: bene le previsioni sul Natale, ma c'è ancora ...