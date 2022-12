Sanremo 2023 | Amadeus annuncia «una presenza femminile importante» e scatta il toto-nome

... Domandate a Santa Claus di portarsi via i truci pensieri e ad aiutarvi a risolvere patemi e problemi: forse stavolta vi ascolterà indirizzandovi verso unall'insegna delle mille probabilità! Il ..., la reazione di Giorgia allo scherzo di Fiorello Chi le ha presentato Fiorello 'Nessuno. Ero passato a via Asiago mentre faceva Viva RaiPlay. Dopo un po' fa: vieni, siediti qua, andiamo ...A un mese e mezzo dal calcio di inizio del Festival di Sanremo 2023 il conduttore e direttore artistico Amadeus ama evidentemente tenerci sulle spine, visto che ha appena annunciato di stare lavorando ...Il rapper aprirà e chiuderà il Festival Speriamo che non canti questi suoi brani... «Premetto che non devo per forza dare spiegazioni ma vedo che state degenerando... In realtà i gay non sono un probl ...