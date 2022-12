Sanità | Matera | “Come sanniti decidiamo cosa vogliamo | serve conferenza dei sindaci”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutistampa di fine anno per Domenico, senatore di Fratelli d’Italia. Troppo presto per fare bilanci – il nuovo parlamento si è insediato poco più di due mesi fa – ma il politico caudino non nasconde la sua soddisfazione per i primi passi mossi dal governo Meloni: “Fatte già grandi cose e altre arriveranno con la finanziaria che sarà approvata entro la fine dell’anno. Ci sono interventi importanti per l’Italia, per le fasce deboli e le famiglie. Ma anche il Sud è protagonista della manovra,dimostra la proroga del credito d’imposta per le aziende delle nostre regioni”. In arrivo, ancora – annuncia l’inquilino di palazzo Madama – la stabilizzazione degli operatori sanitari e aiuti per i comuni. E poi c’è il tema dell’Autonomia Differenziata. “Lo ha ribadito più volte Giorgia Meloni. ...