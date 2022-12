Calciomercato.com

In campo con gli argentini, a festeggiare la Coppa del Mondo, c'era anche lo chef e star dei social. I suoi scatti e la sua 'invasione' stanno facendo molto discutere. Come riportato da Sky UK , il presidente della FIFA, Gianni Infantino che seguiva da tempo il turco, gli ha tolto il ...Non si placano le polemiche in merito alla presenza disul terreno di gioco del Lusail Stadium al termine della finale dei Mondiali 2022 in Qatar tra Argentina e Francia. Il celebre chef è stato criticato da numerosi utenti sui social per via del ... Salt Bae fa infuriare tutti: da Hamilton e Vettel a quella bistecca di Vinicius e Ronaldo L'ex nazionale azzurro è sbottato via social dopo la vittoria dell'Argentina al Mondiale: le dichiarazioni davvero pesantissime non sono passate inosservate.