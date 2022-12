Russia | Putin usa la parola “guerra” in pubblico per la prima volta La denuncia di un deputato municipale

Agenzia ANSA

I critici diaffermano che usare la parola "guerra" per descrivere il conflitto ucraino è illegale inda marzo, quando il leader russo ha firmato una legge sulla censura che rende reato ...Vladimir, che ha promesso un "antidoto" contro i Patriot accordati dagli Usa all'Ucraina, ha affermato che questi sistemi non fanno che prolungare il conflitto. Intanto, a Mariupol sono state ... Ucraina, Putin: 'Missili Patriot obsoleti, la Russia troverà un antidoto' “L’Ucraina è viva e combatte” La parole del presidente Zelensky al Congresso degli Stati Uniti sono state come il tuono, come il rombo del cannone. Vestito da soldato in prima linea, il leader ucraino ...“Il messaggio lanciato alla Russia con l'incontro Biden Zelensky è assolutamente chiaro: l'Occidente è unito, Stati Uniti ed Europa non lasceranno sola l'Ucraina. L'obiettivo è la pace, ma non si pens ...