Rugby | caso Traoré | la Procura federale apre un’indagine La lega internazionale chiede punizioni

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Laha aperto un’inchiesta suldella banana regalata al pilone della Benetton Treviso, Cherifda un compagno di squadra a Natale. Non solo. Lain cui milita la squadra dispiegazioni. Vuole che cada qualche testa. Lo scrive La Stampa. “La banana marcia «regalata» da un compagno di squadra al pilone della Benetton Treviso e della Nazionale Cherifdiventa unper la. Le scuse (accettate con parole generose ma a denti stretti) dell’autore del fattaccio e degli altri giocatori – anche nazionali – che all’apertura della busta del pattume che custodiva «l’omaggio» hanno pensato bene di farsi una risata, ...

... che ieri ha aperto un'inchiesta sul. Lo scrive La Stampa, che riporta il contenuto della nota della società. "Benettone la Federazione Italianadesiderano ribadire la propria ferma ...FIR e Benetton- sentito anche il parere favorevole di Zebre Parma - hanno inoltre 'definito di approfondire congiuntamente il percorso di sensibilizzazione e consapevolezza alle tematiche di ... Caso Cherif Traorè: la Procura Federale avvia un'indagine