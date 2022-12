Rrahmani ok ha lavorato in gruppo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) I pesanti carichi di lavoro delle ultime settimane si sono fatti sentire sulle gambe degli Azzurri, usciti sconfitti dalle due amichevoli contro Villareal e Lille. A Castel Volturno continuano però gli allenamenti, con la squadra che ha svolto una seduta mattutina. Scarico per chi ha giocato titolare contro i transalpini, mentre tutti gli altri hanno svolto delle partitine con la primavera.hain, lavoro personalizzato invece per Demme e Sirigu. Lavoro a parte anche per gli ultimi due nazionali rientrati: Kim e Zielinski. Il Napoli è ormai proiettato al 4 gennaio quando ha lo stadio Meazza incontrerà l'Inter di Simone Inzaghi. Nel frattempo giuntoli si guarda intorno per eventuali operazioni di mercato invernale.

SOS Fanta

Sfida che non vedrà in campo Demme, che ha lavorato in palestra a causa di un affaticamento muscolare, oltre a Sirigu e Kim, che hanno svolto un lavoro personalizzato ma in campo. Intanto, oggi Demme ha lavorato in gruppo, con il resto dei compagni di squadra del Napoli. Lavoro personalizzato in campo per Rrahmani. Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno dopo il ko in amichevole contro il Lille.