Royal Family | dopo 7 decenni il primo Natale senza Regina | ecco i presenti e gli assenti

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Questo sarà unalquanto triste per i reali di Buckingham Palace. Il 25 dicembre saranno tutti riuniti nella tenuta di Sandringham attorno al re Carlo III anche se mancherà proprio lei, laElisabetta. Ma quali saranno i volti che si presenteranno in tale occasione? Ildel 2022 doveva essere ildel ricongiungimento, quello in cui finalmente la famiglia reale poteva festeggiare tutti riuniti nello stesso luogo. Purtroppo però non è in questo modo che andrà. Si terranno i raduni presso Sandringham insieme allo scambio dila sera della vigilia. Non mancherà la camminata verso la chiesa anche se tutti potranno notare l’asdellaElisabetta. Ilcon laElisabetta foto rete ...

