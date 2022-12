Roma | ruba una borsa griffata da 400 euro | il dispositivo antitaccheggio la incastra

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Era entrata nel centro commerciale e aveva portato via una. Pensava forse anche di averla fatta franca, di non essere stata vista da nessuno, ma ilha segnalato il furto e il personale del negozio è intervenuto prontamente per dare l’allarme. Sul posto sono accorsi i vigilantes e anche gli agenti della Polizia locale che hanno fatto scattare le manette ai polsi della donna. Il tentativo di mettere a segno il furto La 57enne di origini peruviane nella giornata del 21 dicembre, all’interno del centro commercialeEst, si era impossessata senza pagare, di unadi marca, del valore commerciale di oltre 400. Il piano di mettere a segno il furto indisturbata è però saltato quando è suonato il ...