Roma | rapimento in un locale della movida a Ponte Milvio | nessuna notizia del giovane | ricerche in corso

Repubblica Roma

Dalla delusione per ildi Aldo Moro allo scioglimento della colonna romana,di Piombo racconta la guerra tra lo stato e le Br. A narrarla proprio i suoi protagonisti: gli agenti della ...Menelao, scoperto il, si affidò al fratello Agamennone per organizzare un esercito di ... Enea Kolo Muani segna e prova a salvare i suoi come fece il futuro fondatore diche salvò i suoi ... Rapimento a Roma in un locale della movida a Ponte Milvio: nessuna notiza del ragazzo, ricerche in corso Sei persone hanno fatto irruzione nel locale di Ponte Milvio e hanno rapito il giovane, la cui famiglia è nota alle forze dell'ordine.Sono entrati in 6 o 7 e hanno portato via il giovane. Non c'erano pattuglie in strada in grado di fermare o di intervenire sull'accaduto ...