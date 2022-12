Roma | non solo il Portogallo | anche un'altra nazionale su Mourinho

Repubblica Roma

Roma - Roma si conferma una città dal clima clemente anche per questo Natale 2022. Nelle giornate della Vigilia, di Natale e di Santo Stefano Roma si prepara, come di consueto, ad accogliere tanti rom ...Ospite di Tutti Convocati, programma in onda su Radio 24, il giornalista Iacopo Savelli si è espresso così su Paulo Dybala: "Ha segnato il rigore, ma ...