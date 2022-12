Roma due baby sacrificati per Frattesi

Sky Tg24

- Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che approva ... in un dialogo costante con lo studente, la sua famiglia e i colleghi, svolgendoattività: ...E in particolare quel cabaret del Bagaglino , ospitato per cinquant'anni sul palcoscenico del Salone Margherita a, ormai chiuso da più dianni. "Né si sa se mai sarà riaperto e restituito ... Roma, nascondevano droga in cartoncini di Babbo Natale: due arresti We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...A Roma, l’ultimo dell’anno non è tale senza la WeRun: l’undicesima edizione della corsa urbana si disputerà nella Città Eterna il 31 dicembre alle 14, e oggi ...