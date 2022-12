Roma | divieto di circolazione oggi e alla vigilia di Natale | ecco fasce orarie e veicoli coinvolti

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La corsa ai regali degli ultimi giorni è frenata dallo smog. Con un blocco a sorpresa per ladelle autodi, deciso tra non poche polemiche nella serata di ieri.

RomaToday

GLI ORARI Ilalla circolazione delle auto nella fascia verde è previsto per oggi dalle 17.30 alle 20.30 e domani dalle 6.30 alle 9.30: destinatari gli autoveicoli a benzina Euro 3, per le ...La violazione delcomporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8. ovvero l'omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a Colleferro () nella notte ... Troppo smog, a Roma 23 e 24 dicembre blocco del traffico nella fascia verde. Tutte le informazioni La corsa ai regali degli ultimi giorni è frenata dallo smog. Con un blocco a sorpresa per la circolazione delle auto oggi e alla vigilia di Natale, deciso tra non poche polemiche nella ...Roma, “È una circolare di civiltà che farà bene alla scuola. Il divieto dei cellulari in classe arriva dopo tanti ...