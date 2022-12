Roma | dalla Spagna | “Mourinho vuole portare Depay in giallorosso”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Secondo quanto riportato dal sito catalano, Sport, ladi Josèsarebbe interessata all’olandese Memphis. Il calciatore è in scadenza di contratto con il Barcellona, che vorrebbe cedere incassando durante la sessione di mercato invernale. Dal canto suo peròpreferirebbe aspettare giugno, per scegliere al meglio la sua futura destinazione. Tra le pretendenti infatti ci sono il Manchester United, l’Arsenal, il Chelsea, il Newcastle e appunto la. Josèsarebbe infatti fortemente attratto dall’olandese e avrebbe richiesto alla dirigenza un tentativo per portarlo nella capitale. SportFace.

