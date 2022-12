Roma | bus dell’Atac si schianta contro il palo Acea | brusco risveglio a Battistini FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il conducente di un autobus Atac ha perso illlo del mezzo ed è finitoile urtato un furgoncino in sosta, tra via dei Monti di Prima Valle e viale. È successo alle 6.15 di stamattina, 23 dicembre, in zona, davanti agli occhi increduli dei numerosi passanti. Sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia municipale diCapitale per stabilire le condizioni del conducente e dei passeggeri a bordo e quale sia stata la dinamica del sinistro. L’autobus imbocca la strada contno e sbatteilSembra proprio che il bus di linea non avrebbe dovuto fare quel percorso ma avrebbe dovuto girare su viae sui social gli utenti si chiedono: ...