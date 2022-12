Roma | anziane raggirate con la truffa del nipote in difficoltà | bottino da 6mila euro

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ancora truffe agli anziani a. Due ‘nonnine’e ripulite, sembrerebbe, da un unico malvivente. Il trucco utilizzato? Quello del “” che negli ultimi tempi sembra essere il tipo dipiù utilizzato per colpire le ignare vittime. In questi due ultimi casi ingente sarebbe stato il: circa sei milatra gioielli e denaro contante.ta anziana a Torre Angela Dalle indagini in corso, incrociando le testimonianze della vittima, l’identikit deltore sembrerebbe combaciare. Nel primo caso l’uomo ha agito nel quartiere di Torre Angela: qui lunedì scorso ha convinto un’anziana residente in Via Monte Sant’Angelo a prelevare un’ingente somma in denaro (circa 5.500, ndr) sostenendo che servisse al ...

ilmessaggero.it

Educato, di bell'aspetto e ben vestito. Così quando si è spacciato per un amico del nipote , levittime si sono fidate aprendo le loro case e dandogli soldi e gioielli. Due truffe , per un bottino di oltre cinque mila euro: una messa a segno a Torre Angela , l'altra al Tuscolano . Ma per ...truffate in serie: caccia al ladro gentiluomo. Rubati sei mila euro in contanti e gioielli OMICIDIO PIANIFICATO Il delitto era stato pianificato da giorni. A finire nel mirino dell'uomo,... Roma, anziane truffate in serie: caccia al ladro gentiluomo. Rubati sei mila euro in contanti e gioielli