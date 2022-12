Rivoluzione a Fiumicino | ai controlli dell’aeroporto debutta il nuovo servizio QPass

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 23 dicembre 2022)– Nasce, l’innovativodi Aeroporti di Roma pensato per permettere ai passeggeri di pianificare al meglio il proprio viaggio e vivere un’esperienza al controllo di sicurezza ancora più confortevole. Da ieri è operativo sullo scalo diè ungratuito che consente al passeggero di prenotare un appuntamento ai varchi di sicurezza per usufruire di un ingresso e di un percorso dedicati. Accedere alè semplicissimo e non richiede nessuna registrazione: il passeggero può effettuare la prenotazione comodamente da casa oppure in aeroporto, a partire da 7 giorni prima del volo, attraverso il sito web www.adr.it/alla pagina di prenotazione dove inserire il volo, il numero di persone in partenza e ...