Rinnovo Skriniar | passi avanti per la firma | i dettagli

fcinter1908

L'Inter efanno passi avanti per ildel centrale, ingaggio quasi raddoppiato e possibile firma nei prossimi giorni L'Inter efanno passi avanti per ildel centrale, ingaggio ...Sembra un titolo in borsa la telenovela legata aldi Milan. Le azioni sulla firma dello slovacco scendono e salgono da mesi ma secondo la Gazzetta dello Sport è cambiato tutto in poche ore. Se fino all'altro giorno in casa - Inter ... Sky – Skriniar, ora il rinnovo per l’Inter è un’impresa: ecco perché "Skriniar Spero che rimanga". L'ultimo appello al difensore slovacco è arrivato da Calhanoglu. E il summit di due ore andato in scena in gran segreto nella sede di Viale della Liberazione tra la diri ...Milan Skriniar e il rinnovo: la telenovela continua. E cambia di nuovo tutto. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’appuntamento pre-natalizio con i rappresentanti del difensore slovacco ...