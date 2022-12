Riccardo Cocciante a Ballando con le Stelle | chi è | età | carriera | canzoni | Notre Dame de Paris | chi è la moglie | figli | oggi e foto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Ci siamo, il momento tanto atteso, quello della finale dicon leè arrivato. E stasera, eccezionalmente di venerdì, andrà in onda l’ultimo step, quello in cui verrà decretata la coppia vincitrice di questa imperdibile edizione. Ospite d’onore, come ballerino per una notte, un artista straordinario nel panorama musicale italiano (e non solo). Stiamo parlando di, che scenderà in pista per celebrare il ventennale dide. Dagli esordi al debutto diè nato a Saigon il 20 febbraio del 1946 ed è un noto cantautore e compositore con cittadinanza francese. Lui è nato, infatti, da padre italiano e da madre francese, poi è ...