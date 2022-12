Riaperta via regione siciliana | era stata interrotta dopo caduta del masso staccatosi da monte Caputo

(Di venerdì 23 dicembre 2022) MONREALE – Riapre a distanza di 20 giorni dalla sua chiusura viale. Erachiusa nel tratto dal civico 82 al civico 84 a causa delladi unche si era staccato dal. In questi giorni una squadra inviata dal comune ha messo in sicurezza circa 50 metri di costone. I lavori continueranno fino al 27 dicembre, ma intanto è stato eliminato il pericolo. Costo dell’intervento 20.000 €. Da questa mattina ripresa la regolare circolazione anche di scuola bus e circolare della ditta Giordano che collegano la frazione montana di San Martino delle Scale con Monreale. L'articolo Filodiretto Monreale.

