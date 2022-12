Tiscali

PERSONALITA' Lafa da sempre quest'effetto dirompente: esalta o deprime, aumenta a dismisura le capacità lanciando carriere o le diminuisce trasformandosi in incubo. Così, battendo Gombos in ...... a fine stagione a Malaga, formerà la super - coppia da sogno conquistando una storica coppa. ...2022 " 1) Gli Internazionali BNL d'Italia 2022 Fino al 28 dicembre ogni sera alle 21 su ... Reloaded Davis: il super gruppo azzurro batte anche il destino Senza una squadra, anzi, senza un Dream Team allargato, forte di talento e anche di anima, la Coppa Davis azzurra 2022 non si sarebbe conclusa ...La tappa più indicativa della stagione non solo della terra rossa ma dell’intera attività del tennis ‘pro’ è quella di Roma perché gli ...