Regione | Mortaruolo | “Ok a finanziamenti per Pietrelcina e Bct Music Festival”

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella giornata di ieri abbiamo approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Il testo approvato rifinanzia i pilastri messi in piedi da questo governo regionale in materia di Politiche Sociali, Trasporti, Istruzione, Politiche giovanili, Voucher sportivi, interventi volti a contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa e il disagio minorile. Confermati iper la Cultura e per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Campania. Sono stati approvati anche due emendamenti a mia firma come quello per il rifinanziamento della legge regionale 13 giugno 2003, n. 11 “Disposizioni a favore del Comune di” con un contributo a favore del Comune didi 70mila euro, in considerazione del notevole incremento del turismo religioso nella ...