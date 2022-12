Reggina | tentativo con il Parma per Inglese

Reggio Nel Pallone

... per la precisione) con un sinistro calciato da centrale dopo la ricezione della palla al limite, ma con il portiere dellaRavaglia che ha respinto ilsenza troppi patemi. Sempre ...Al Granillo grande scontro nell'anticipo del campionato cadetto, tra ladi Pippo Inzaghi e il Bari di Michele Mignani , in un match dal profumo di Serie A . Una ...in avanti neldi ... Reggina-Inter si decide nel finale, Dzeko e Lukaku in gol, palo di ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Francesco Acerbi, difensore dell'Inter, ha parlato in zona mista dopo la gara del Granillo: "Sono il primo tifoso della Reggina, mi ha.